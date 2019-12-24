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«Здравствуй, Красноярск!» Тарасова прибыла на чемпионат России по фигурному катанию

«Здравствуй, Красноярск!» Тарасова прибыла на чемпионат России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прибыла в Красноярск на чемпионат России. Она опубликовала в «Инстаграме» фотографию из аэропорта.

Чемпионат России по фигурному катанию будет проходить с 26 по 29 декабря.

Ранее тренерский штаб Этери Тутберидзе, комментируя решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру, порицал Тарасову за критику спортсменки.

Любители фигурного катания потребовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.

Запись доступна на странице Тарасовой в «Инстаграме».

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