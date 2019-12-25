Ягудин рассердился на журналиста во время детского мастер-класса

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин провёл мастер-класс в Новокузнецке. Занятие проходило для воспитанников местной секции фигурного катания на Малой ледовой арене Центрального района.
Как сообщает Новокузнецк.ru, Ягудин разозлился после появления на мастер-классе журналиста. Он пристально посмотрел, а затем громко сказал: «Дайте нормально поработать!».
После этого Ягудин и юные спортсмены отъехали ближе к центру площадки, и мастер-класс продолжился.
Напомним, ранее Ягудин заступился за своего тренера — Татьяну Тарасову. Сначала известного специалиста раскритиковала команда Этери Тутберидзе, а затем появилась петиция с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором за «предвзятое отношение к спортсменам».
- 25 декабря 2019
-
00:58
-
00:10
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
23:48
-
23:45
-
23:37
-
23:18
-
22:31
-
21:44
-
20:55
-
20:37
-
20:07
-
19:22
-
18:22
-
18:11
-
17:52
-
17:40
-
17:32
-
17:10
-
16:49
-
16:45
-
16:21
-
16:13
-
16:10
-
16:06
-
16:01
-
15:53
-
15:12
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:08
-
13:35
-
13:22
-
13:06