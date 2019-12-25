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Ягудин рассердился на журналиста во время детского мастер-класса

Ягудин рассердился на журналиста во время детского мастер-класса
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин провёл мастер-класс в Новокузнецке. Занятие проходило для воспитанников местной секции фигурного катания на Малой ледовой арене Центрального района.

Как сообщает Новокузнецк.ru, Ягудин разозлился после появления на мастер-классе журналиста. Он пристально посмотрел, а затем громко сказал: «Дайте нормально поработать!».

После этого Ягудин и юные спортсмены отъехали ближе к центру площадки, и мастер-класс продолжился.

Напомним, ранее Ягудин заступился за своего тренера — Татьяну Тарасову. Сначала известного специалиста раскритиковала команда Этери Тутберидзе, а затем появилась петиция с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором за «предвзятое отношение к спортсменам».

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