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ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями. Об этом информирует ТАСС.

Ранее ВАДА отстранило Россию от участия в международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями. До 27 декабря соответствующее заявление будет подано в ВАДА и CAS.

«Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома ВАДА и принимает его к сведению», — заявили в ВАДА.

При рассмотрении дела о санкциях ВАДА в CAS интересы РУСАДА представит швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.

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