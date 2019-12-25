ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями. Об этом информирует ТАСС.
Ранее ВАДА отстранило Россию от участия в международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями. До 27 декабря соответствующее заявление будет подано в ВАДА и CAS.
«Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома ВАДА и принимает его к сведению», — заявили в ВАДА.
При рассмотрении дела о санкциях ВАДА в CAS интересы РУСАДА представит швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.
Интересы РУСАДА в CAS будет представлять швейцарская компания
ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с новыми санкциями ВАДА
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