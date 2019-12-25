Загитова и Медведева выступят в Москве в марте 2020 года

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратный серебряный призёр Игр-2018 Евгения Медведева выступят в составе сборной России в показательных выступлениях «Россия — вперёд!». Мероприятие пройдёт в конце марта в Москве.



«Вся сборная России по фигурному катанию, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву, примет участие в показательных выступлениях „Россия — вперёд!“, которые пройдут 29 марта на арене „Мегаспорт“ в Москве», — приводит слова Когана РИА «Новости».

После финала Гран-при в Турине (Италия) Загитова объявила о приостановке карьеры. Она пропустит чемпионат России, который стартует в Красноярске завтра, 26 декабря.