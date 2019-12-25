Призёр Олимпийских игр назвал главного фаворита ЧР в женском одиночном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт поделился ожиданиями от соревнований одиночниц на чемпионате России, который стартует в Красноярске завтра, 26 декабря.

«Если оценивать ту часть сезона, которая уже миновала, то фаворитом выглядит Косторная. Я думаю, она, как и Трусова и Щербакова будут претендовать на пьедестал в первую очередь, а вот в какой последовательности они займут свои места, сказать сложно. Всё зависит от чистоты исполнения их сложнейших программ. В прошлом сезоне они постоянно менялись местами. Но если быть максимально объективным, то, наверное, Косторная всё же фаворит.



Мне просто приятно смотреть, что в сборной сильная конкуренция. Болею за всех и буду рад любому исходу. У нас очень сильные спортсменки», — приводит слова Энберта РИА «Новости».

Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.