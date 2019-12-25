Призёр Олимпийских игр назвал главного фаворита ЧР в женском одиночном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт поделился ожиданиями от соревнований одиночниц на чемпионате России, который стартует в Красноярске завтра, 26 декабря.
«Если оценивать ту часть сезона, которая уже миновала, то фаворитом выглядит Косторная. Я думаю, она, как и Трусова и Щербакова будут претендовать на пьедестал в первую очередь, а вот в какой последовательности они займут свои места, сказать сложно. Всё зависит от чистоты исполнения их сложнейших программ. В прошлом сезоне они постоянно менялись местами. Но если быть максимально объективным, то, наверное, Косторная всё же фаворит.
Мне просто приятно смотреть, что в сборной сильная конкуренция. Болею за всех и буду рад любому исходу. У нас очень сильные спортсменки», — приводит слова Энберта РИА «Новости».
Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.
- 25 декабря 2019
-
11:33
-
11:24
-
11:12
-
10:53
-
10:29
-
10:13
-
09:47
-
09:18
-
00:58
-
00:10
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
23:48
-
23:45
-
23:37
-
23:18
-
22:31
-
21:44
-
20:55
-
20:37
-
20:07
-
19:22
-
18:22
-
18:11
-
17:52
-
17:40
-
17:32
-
17:10
-
16:49
-
16:45
-
16:21
-
16:13
-
16:10
-
16:06
-
16:01
-
15:53