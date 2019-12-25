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Тренер чемпионки Финляндии по фигурному катанию: для русских девочек ситуация безнадёжная

Тренер чемпионки Финляндии по фигурному катанию: д
Тренер чемпионки Финляндии по фигурному катанию: для русских девочек ситуация безнадёжная
Другие / Фигурное катание 0

Минна Ярвинен, тренер финской фигуристки Йенни Сааринен, выразила уверенность в необходимости повышения возрастного ценза в фигурном катании. На прошедшем в Турине финале Гран-при победу одержала 16-летняя россиянка Алёна Косторная. Второе и третье места заняли её соотечественницы — 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова.

«На соревнованиях для взрослых возрастной ценз должен быть выше. Если не 18 лет, то по крайней мере 17. Даже тренер этих фигуристок открыто заявила, что взрослые фигуристки просто не могут выполнять такие элементы», — цитирует Ярвинен Yle.

Сиркка Кайпио, тренирующая чемпионку Финляндии Эмми Пелтонен, согласилась с точкой зрения Ярвинен.

«Повышение возрастного ценза было бы разумным решением даже с точки зрения физиологии. Тело меняется, особенно в 16 лет. С телом женщины очень тяжело выполнять такие вращения. Надеюсь, ISU также задумается о здоровье фигуристок. Для этих русских девочек ситуация кажется безнадёжной», — сказала Кайпио.

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Источник: Yle

Автор: Антон Шебика

Заглавное фото: РИА Новости

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