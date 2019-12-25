Фигуристка Погорилая рассказала о своей психологической травме

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года россиянка Анна Погорилая рассказала, почему не объявила о завершении карьеры.
«Да, я не объявляла о завершении карьеры. Такие заявления вообще делать очень тяжело. И привыкала я к новой жизни долго, год не выходила на лёд, даже не знала, чем хочу заниматься. Хорошо, что в этот момент рядом была семья. Ещё я вышла замуж, и супруг меня тоже очень поддерживал. Мне просто ничего не хотелось, было желание забиться куда-нибудь, а выходить на лёд было даже страшно. Чувствовала себя абсолютно загнанной.
Я бы сказала, что переживала психологическую травму, хотя у нас в России многие считают, что это надуманные проблемы. Когда ты всю жизнь в спорте, непросто взять и уйти, тем более что меня уже готовили к Олимпиаде. В такие моменты помогают только близкие и время. Некоторые ещё обращаются к психологу, но лично мне это не помогло: я только ещё больше загонялась», — цитирует Погорилую «RT на русском».
Анна также выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании.
«Я бы, наверное, тоже проголосовала за. Лично мне очень близко именно женское катание, а не только прыжки. Я бы с удовольствием смотрела соревнования взрослых. Когда я сама каталась и выходила на пик, уже видела, что на подходе новое, очень сильное поколение. Совсем юным девочкам нужно что-то противопоставить более опытным спортсменкам», — сказала Погорилая.
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