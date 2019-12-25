Ярвинен: русских тренеров по фигурному катанию ругают за неправильные методы

Минна Ярвинен, тренер финской фигуристки Йенни Сааринен, рассказала, как относится к успеху юных российских фигуристок, и призналась, что слышала о критике методов работы тренеров в России.

«Есть подтверждение тому, что фигуристка с телом женщины не сможет повторять те же движения, как в юном возрасте. Есть немало примеров, когда спортсменки добивались лучших результатов в юном возрасте, но позднее о них уже не слышали. Наверное, им пришлось закончить карьеру из-за травм, проблем с пищеварением или нехватки мотивации.

Я слышала, что в раздевалках ругают русских тренеров за неправильные методы работы и нечто подобное. Но я не буду спекулировать на этой теме», — цитирует Ярвинен Yle.

Завтра, 26 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию.