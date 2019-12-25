Коган: удивились, когда прочитали, что Косторная не выступит на чемпионате России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что слухи про отсутствие 16-летней фигуристки Алёны Косторной на чемпионате России в Красноярске вызвали в федерации удивление.

«С удивлением узнали, что Косторная не будет участвовать в чемпионате России, хотя она уже сидела в самолёте. Хотелось бы профессионального отношения. Федерация открыта для общения, если у вас есть вопросы, лучше у нас уточните. Чемпионат России — ответственный старт, формируется команда, но нельзя давать повода, чтобы спортсмены нервничали ещё больше», — цитирует Когана РИА «Новости».

Чемпионат России — 2020 по фигурному катанию пройдёт 26–29 декабря в Красноярске.

В 2019 году победителями чемпионата России стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).