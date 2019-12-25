Тренер Пирогова рассказала, как в России работают с юными фигуристками

Тренер по фигурному катанию Нурия Пирогова рассказала о работе с юными спортсменами в России и Финляндии.

«Во-первых, в России очень много фигуристок, и только самые перспективные проходят отбор в тренировочные группы подготовки топ-уровня, даже ещё до достижения школьного возраста. Дети в 7-8 лет тренируются по 5 часов в день на льду. Это помимо разминки и других видов занятий.

Способность высоко прыгать и быстро вращаться не зависит от возраста. Но четверные прыжки не являются необходимостью. Алёна Косторная, например, в своей лучшей программе сделала тройной аксель и получила высокие оценки, потому что она в целом очень технична.

В Финляндии ситуация хорошая. Все фигуристки сборной в 13-15 лет умеют выполнять тройные прыжки, так что наши юные спортсменки на подходе", — цитирует Пирогову Yle.

Завтра, 26 декабря, в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию.

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