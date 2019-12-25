Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер Пирогова рассказала, как в России работают с юными фигуристками

Тренер Пирогова рассказала, как в России работают с юными фигуристками
Другие / Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Нурия Пирогова рассказала о работе с юными спортсменами в России и Финляндии.

«Во-первых, в России очень много фигуристок, и только самые перспективные проходят отбор в тренировочные группы подготовки топ-уровня, даже ещё до достижения школьного возраста. Дети в 7-8 лет тренируются по 5 часов в день на льду. Это помимо разминки и других видов занятий.

Способность высоко прыгать и быстро вращаться не зависит от возраста. Но четверные прыжки не являются необходимостью. Алёна Косторная, например, в своей лучшей программе сделала тройной аксель и получила высокие оценки, потому что она в целом очень технична.

В Финляндии ситуация хорошая. Все фигуристки сборной в 13-15 лет умеют выполнять тройные прыжки, так что наши юные спортсменки на подходе", — цитирует Пирогову Yle.

Завтра, 26 декабря, в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию.

Тренер чемпионки Финляндии по фигурному катанию: для русских девочек ситуация безнадёжная
Ярвинен: русских тренеров по фигурному катанию ругают за неправильные методы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019