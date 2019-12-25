На чемпионате России — 2020 по фигурному катанию ожидается аншлаг

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что на чемпионате России по фигурному катанию ожидается аншлаг. Соревнования пройдут на «Платинум-Арене», которые вмещают 7 тыс. человек.

«Ажиотаж не просто большой, а невероятный. Мы ожидаем аншлаг, единственное — билеты продаются на весь соревновательный день, а дальше зритель уже сам решает, когда ему приходить. Но я ожидаю, что пустых мест не будет», — цитирует Лапшина ТАСС.

Чемпионат России состоится с 26 по 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.

В 2019 году победителями чемпионата России стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).