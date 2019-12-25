Ярвинен: мы не думаем о русских. Хотим, чтобы финские фигуристки были здоровыми

Минна Ярвинен, тренер финской фигуристки Йенни Сааринен, рассказала о своих методах работы и призналась, что не обращает внимания на достижения россиянок.

«Я не отношусь к сторонникам жёсткого стиля работы, но думаю, что слишком мягкий стиль ни к чему не приводит. Хотелось бы, чтобы родители оценивали ситуацию в целом и уважали тренерскую работу.

Мы не думаем о том, что делают русские, а сосредоточены на своей долгосрочной работе. Мы хотим, чтобы взрослые финские спортсмены были здоровыми», — приводит слова Ярвинен Yle.

Завтра, 26 декабря, в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Расписание соревнований доступно на «Чемпионате». Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

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