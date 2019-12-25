Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧР по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске.
15-летняя спортсменка намерена сделать в произвольной программе чемпионата России четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа, а в короткой — аксель в три с половиной оборота. Это следует из технической заявки фигуристок на турнир.
Действующая чемпионка России Анна Щербакова внесла в заявку два четверных лутца и флип. Победительница финала Гран-при в Турине (Италия) Алёна Косторная собирается сделать один аксель в три с половиной оборота в короткой программе и два — в произвольной.
Чемпионат России состоится в Красноярске с 26 по 28 декабря. Заявки элементов на программы носят предварительный характер.
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