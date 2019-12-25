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Погорилая отреагировала на скандал после заявления Загитовой о приостановке карьеры

Погорилая отреагировала на скандал после заявления Загитовой о приостановке карьеры
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая призналась, что её удивил резонанс вокруг заявления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о приостановлении карьеры.

«Я очень удивилась, что из всего этого раздули такую историю. Началось всё с заявления Алины, но она — олимпийская чемпионка. Понятно, что вокруг известных людей всегда происходит много событий, в том числе и скандальных.

Вернётся ли Загитова? Люди не умеют предсказывать будущее! Пусть Алина сама принимает решение. Главное, что она всё равно продолжает кататься. И я надеюсь, что она вернётся», — цитирует Погорилую «RT на русском».

13 декабря Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

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