Туктамышева отказалась от четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России

23-летняя Елизавета Туктамышева не стала заявлять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию. Это следует из технической заявки фигуристок на турнир.
Ранее Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Напомним, на текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и приняла участие в соревнованиях серии «челленджер» в Загребе. Она смогла выиграть как короткую, так и произвольную программы.
Чемпионат России состоится в Красноярске с 26 по 29 декабря. Фигуристки представят короткие программы 27 декабря, произвольные — 28 декабря.
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