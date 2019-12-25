Туктамышева отказалась от четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России

23-летняя Елизавета Туктамышева не стала заявлять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию. Это следует из технической заявки фигуристок на турнир.

Ранее Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.

Напомним, на текущий момент четверные прыжки в женском фигурном катании выполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Туктамышева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при в Турине и приняла участие в соревнованиях серии «челленджер» в Загребе. Она смогла выиграть как короткую, так и произвольную программы.

Чемпионат России состоится в Красноярске с 26 по 29 декабря. Фигуристки представят короткие программы 27 декабря, произвольные — 28 декабря.

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