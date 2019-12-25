Гимнаст Куксенков получил предложение поработать с женской молодёжной сборной России

Серебряному призёру Олимпиады 2016 года в спортивной гимнастике Николаю Куксенкову предложили работу с женской молодёжной сборной России. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Ранее 30-летний Куксенков объявил о завершении карьеры.
«Могу сказать о нём только хорошее. Как ни говори, уже есть определённый возрастной ценз. Это человек, который привык быть в лидерах, он понимал прекрасно, что попасть в четвёрку на Олимпиаду-2020 будет практически нереально.
У него есть хорошее предложение работать с женской молодёжной сборной. Он очень грамотный, хорошо разбирается в технике, поэтому мы его хотели бы сохранить как тренера, у него очень хорошие перспективы. А дальше всё будет зависеть от него. Пока он дал согласие. Конечно, ему это всё в новинку, но все с этого начинали, ничего страшного», — цитирует Родионенко РИА «Новости».
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