Ягудин — про Загитову: персик!
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин описал одним словом звёзд фигурного катания.
«Татьяна Тарасова — это Великая Китайская стена. Она всегда защитит, поможет успокоиться и всегда подтолкнёт к тому, чтобы стать лучше. Нэйтан Чен — гений. Они оба с Ханю гении и боги.
Алина Загитова. Тут одного слова недостаточно… Персик! Евгения Медведева — сила», — заявил Ягудин в интервью Olympic Channel.
Напомним, ранее Ягудин заступился за своего тренера Татьяну Тарасову. Сначала известного специалиста раскритиковала команда Этери Тутберидзе, а затем появилась петиция с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором за «предвзятое отношение к спортсменам».
Ягудин прокомментировал решение Загитовой приостановить карьеру
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