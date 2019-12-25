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Ягудин — про Загитову: персик!

Ягудин — про Загитову: персик!
Ягудин — про Загитову: персик!
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин описал одним словом звёзд фигурного катания.

«Татьяна Тарасова — это Великая Китайская стена. Она всегда защитит, поможет успокоиться и всегда подтолкнёт к тому, чтобы стать лучше. Нэйтан Чен — гений. Они оба с Ханю гении и боги.

Алина Загитова. Тут одного слова недостаточно… Персик! Евгения Медведева — сила», — заявил Ягудин в интервью Olympic Channel.

Напомним, ранее Ягудин заступился за своего тренера Татьяну Тарасову. Сначала известного специалиста раскритиковала команда Этери Тутберидзе, а затем появилась петиция с требованием отстранить Тарасову от работы комментатором за «предвзятое отношение к спортсменам».

Ягудин прокомментировал решение Загитовой приостановить карьеру
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