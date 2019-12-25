Тарасова рассказала, с кем будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию вместе с олимпийским чемпионом 2014 года Максимом Траньковым и тележурналистом Александром Гришиным.

Турнир в Красноярске состоится с 26 по 29 декабря.



«Комментировать чемпионат, как всегда, будем в ежедневном режиме с Максимом Траньковым и Александром Гришиным», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее тренерский штаб Этери Тутберидзе, комментируя решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру, порицал Тарасову за критику спортсменки.

Любители фигурного катания потребовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org.

«Здравствуй, Красноярск!» Тарасова прибыла на чемпионат России по фигурному катанию