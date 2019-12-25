Российским спортсменам более чем на 100 тыс. рублей подняли премии за золото ЧМ

Распоряжением правительства России были определены суммы, которые получат российские спортсмены за успешное выступление на чемпионатах мира, сообщает официальный портал правовой информации. Победители чемпионатов мира будут получать премии в размере 358,4 тыс. рублей. Ранее сумма вознаграждения составляла 224 тыс.

Премии для серебряных призёров увеличены с 112 до 179,2 тыс. рублей. За бронзу чемпионатов мира российские спортсмены будут получать 107,5 тыс. рублей, а не 67,2 тыс., как было прежде.

Также были обновлены суммы призовых за медали чемпионатов Европы: премия за золото увеличена со 112 тыс. рублей до 179,2 тыс., за серебро — с 56 тыс. до 89,6 тыс. рублей, за бронзу — с 33,6 тыс. рублей до 53,8 тыс.