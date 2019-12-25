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Российским спортсменам более чем на 100 тыс. рублей подняли премии за золото ЧМ

Российским спортсменам более чем на 100 тыс. рублей подняли премии за золото ЧМ
Другие / Прочие виды спорта 0

Распоряжением правительства России были определены суммы, которые получат российские спортсмены за успешное выступление на чемпионатах мира, сообщает официальный портал правовой информации. Победители чемпионатов мира будут получать премии в размере 358,4 тыс. рублей. Ранее сумма вознаграждения составляла 224 тыс.

Премии для серебряных призёров увеличены с 112 до 179,2 тыс. рублей. За бронзу чемпионатов мира российские спортсмены будут получать 107,5 тыс. рублей, а не 67,2 тыс., как было прежде.

Также были обновлены суммы призовых за медали чемпионатов Европы: премия за золото увеличена со 112 тыс. рублей до 179,2 тыс., за серебро — с 56 тыс. до 89,6 тыс. рублей, за бронзу — с 33,6 тыс. рублей до 53,8 тыс.

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