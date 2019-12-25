Объявлен состав сборной Финляндии на «Тур де Ски»

Тренерский штаб сборной Финляндии по лыжным гонкам огласил состав команды на многодневку «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря, сообщает Yle.

В заявку мужской команды вошли: Пертту Хювяринен, Лари Лехтонен, Лаури Лепистё и Ийво Нисканен. В состав женской сборной включены: Анне Кюллёнен, Кертту Нисканен, Вильма Ниссинен и Криста Пярмякоски.

В общем зачёте нынешнего розыгрыша Кубка мира лучший результат в финской мужской команде у Ийво Нисканена — четвёртое место. У женщин Криста Пярмякоски располагается на пятой позиции.



Действующими победителями многодневки являются представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ингвильд Флугстад Эстберг. Они выступят и в предстоящем розыгрыше «Тур де Ски». Соревнования завершатся 5 января.