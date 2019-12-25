Мишин: Тутберидзе — наиболее яркая фигура на небосклоне российского фигурного катания

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, как относится к результатам, которые показывает Этери Тутберидзе.

«Результаты Тутберидзе я называю выдающимися. Это термин, который соответствует тому уровню мастерства, который показывают её девочки. Сейчас Тутберидзе — наиболее яркая фигура на небосклоне нашего фигурного катания. Нет смысла говорить о преимуществах кого-либо. В каждой системе есть как плюсы, так и минусы.

Если сейчас её девочки показывают такие результаты, значит она — лидер отечественного фигурного катания. И в моральном плане, и в спортивном», – заявил Мишин в интервью YouTube-каналу издания «Спорт день за днём».

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Тутберидзе особенно не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Медведева: Тутберидзе всегда требовала, чтобы все девушки выходили на тренировку красивыми