Рябова — о номере Туктамышевой: никогда бы не разделась до такого состояния

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова рассказала, как она отреагировала на показательное выступление Елизаветы Туктамышевой, в котором россиянка разделась до нижнего белья.

«Тут мнения разделились. Кто-то считает, что всё было очень вульгарно, кто-то — что всё классно. Я бы никогда так не сделала, так как я более закрытый человек и, скажем так, при такой публике никогда бы не разделась до такого состояния. Это может быть красиво с какой-то точки зрения.



Она сделала что-то отличающееся, получилось круто. Она же не перешла какие-то рамки, так что нормально. Она молодец, отличилась, неординарно себя проявила. А если хочется сказать или написать что-то плохое, я могу лишь посоветовать, что надо отложить телефон в сторону», — приводит слова Рябовой News.ru.

Туктамышева вошла в состав участниц чемпионата России по фигурному катанию, который стартует завтра, 26 декабря.