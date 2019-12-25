Авербух назвал главных фаворитов чемпионата России по фигурному катанию

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух рассказал об ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию, который стартует в Красноярске завтра, 26 декабря.

«Это точно будет интересный турнир, но не сказал бы, что будет много интриг. Это важный турнир для проверки себя. Наибольшая интрига сохраняется в женском турнире, поскольку, теоретически, пять девочек претендуют на три места. Если говорить про другие виды, то в танцах на льду первые две путёвки будут отданы Синициной и Кацалапову, а также Степановой и Букину, но есть интрига — какая из пар будет первой и станет чемпионами России, ведь на финале Гран-при Степанова и Букин обыграли Синицину и Кацалапова. Эти ребята идут ноздря в ноздрю.



Что касается парного катания, то тут тоже есть интрига. Интересно посмотреть, в какой форме находятся Тарасова и Морозов, как они прошли через то, что не попали на финал Гран-при, и как Бойкова и Козловский после неудачного выступления на финале Гран-при будут соревноваться. Понятно, что они разыграют между собой первые два места, но интересно посмотреть, кто будет третьими.



В мужском катании фавориты сезона — Самарин и Алиев. Надеюсь, что ребята чисто откатают, они — главные претенденты на первые две путёвки. У девочек же главными фаворитами являются Косторная, Трусова и Щербакова. Они проявили себя хорошо в начале сезона. Женя Медведева и Лиза Туктамышева также имеют шансы на попадание, но чуть меньше, чем первые три девочки», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.