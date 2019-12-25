Загитова: не знаю, пойду ли в парное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на вопрос о возможности перейти в парное фигурное катание ответила, что не смотрит в будущее и живет сегодняшним днём.
«Парные поддержки для меня сложнее, чем прыжки. В одиночном катании ты сама всё контролируешь, а тут надо влиться в работу с партнёром. Не знаю, пойду ли в парное катание. В детстве мне это было интересно, сейчас просто наслаждаюсь тем, что происходит. В будущее я не смотрю, живу сегодняшним днём», — приводит слова Загитовой Sport24.
Загитова тренирует различные элементы парного катания для ледового шоу «Спящая красавица», где исполняет главную роль.
13 декабря 17-летняя Алина объявила в прямом эфире о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
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