Навка: Загитова — лучик света, который озарил зал

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка после предпоказа мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств» поделилась впечатлениями от шоу.

«В шоу задействовано много людей, колоссальное количество спецэффектов. Все катались по системе, по которой в России никто не катается. У каждого фигуриста есть специальные датчики. Были некоторые трудности, где-то выключался свет, но, когда всё заработает, будет ещё лучше.

Большое счастье иметь Алину Загитову в нашей команде. Это лучик света, который озарил зал. Алина всё схватывает на лету, поражена её талантом. Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Может ли стать для неё работа в парном катании новой работой? Мы думаем об этом, но люди хотят видеть её в любом амплуа. Алина ещё маленькая, но безумно артистична. Хотелось бы приехать с какой-нибудь сказкой с Алиной в Японию. Пока предложений не поступало, ждём.

Сегодня было много детей из малоимущих семей и детских домов. Мы каждый год дарим им сказку», — цитирует Навку Sport24.