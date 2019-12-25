Загитова сравнила тренировочные процессы перед соревнованиями и ледовыми шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что тренировочный процесс перед ледовыми шоу сложнее, чем подготовка к спортивным соревнованиям.
«Важнее соревнование или шоу? Сложный вопрос. Здесь скорее волнение. Ещё не до конца прочувствовала всю эту атмосферу. Ко многому применяю спортивный подход. Тренировочный процесс здесь ещё сложнее: помимо своих тренировок появились ночные репетиции, а утром школа. Стараюсь держать форму. Лежать в одной из сцен мне было жарко после таких динамичных номеров», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».
Загитова тренирует различные элементы парного катания для ледового шоу «Спящая красавица», где исполняет главную роль.
13 декабря 17-летняя Алина объявила в прямом эфире о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
- 25 декабря 2019
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