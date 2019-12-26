Чемпионат России по фигурному катанию—2020. Прямая трансляция 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый день соревнований с короткими программами выступят мужчины, а также танцевальные и спортивные пары.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание трансляций на сайте Первого канала

26 декабря

10:00 мск. Мужчины, короткая программа

Состав участников: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Андрей Зубер, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Андрей Лазукин, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Егор Мурашов, Александр Самарин, Владимир Самойлов, Даниил Самсонов, Леонид Свириденко, Антон Шулепов, Илья Яблоков.

12:50. Танцевальные пары. Ритм-танец

Состав участников: Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Мария Игнатьева/Михаил Брагин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Александра Степанова/Иван Букин, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.



16:15. Спортивные пары. Короткая программа

Состав участников: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Таисия Собинина/Никита Володин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Прямая трансляция чемпионата России по фигурному катанию.