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Навка: Загитова двое суток не спит и не ест

Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, как 17-летняя Алина Загитова готовится к премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Премьера постановки пройдёт сегодня, 25 декабря, в московском дворце спорта «Мегаспорт».

«У Загитовой всё получается: и образ, и техника. Я трое, а Алина двое суток не спит и не ест. Мы находимся здесь, переживаем, репетируем, чтобы всё сегодня получилось», — цитирует Навку РИА «Новости».

13 декабря 17-летняя Алина объявила в прямом эфире о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

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