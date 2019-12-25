Фигуристы Бойкова и Козловский выступят третьими в короткой программе на ЧР в Красноярске

Сегодня, 25 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске прошла жеребьёвка. Спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выступит в короткой программе под третьим стартовым номером.

Бронзовые призёры финала Гран-при в Турине (Италия) Анастасия Мишина и Александр Галлямов выйдут на лёд в короткой программе восьмыми, трёхкратные медалисты чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов — девятыми, обладатели двух серебряных медалей этапов Гран-при текущего сезона Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — четвёртыми, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Чемпионат России состоится с 26 по 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.

В 2019 году победителями чемпионата России стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Тарасова/Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).