Трусова откроет выступления фигуристок в короткой программе на чемпионате России

Рекордсменка мира в произвольной программе фигуристка Александра Трусова выступит под первым номером в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске, сообщает официальный сайт соревнований.



Последней в короткой программе выступит двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Победительница финала Гран-при нынешнего сезона, мировая рекордсменка в короткой программе и по сумме баллов Алёна Косторная получила шестой стартовый номер, действующая чемпионка России Анна Щербакова — третий, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева — четвёртый.



Фигурное катание. Чемпионат России

Женщины. Короткая программа. Результаты жеребьёвки



1. Александра Трусова

2. Серафима Саханович

3. Анна Щербакова

4. Елизавета Туктамышева

5. Анастасия Гулякова

6. Алёна Косторная

7. Валерия Шульская

8. Мария Талалайкина

9. Софья Самодурова

10. Анастасия Губанова

11. Елизавета Нугуманова

12. Анастасия Грачёва

13. Ксения Синицина

14. Ксения Цибинова

15. Анна Фролова

16. Станислава Константинова

17. Евгения Медведева



Чемпионат России состоится с 26 по 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.