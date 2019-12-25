Синицина и Кацалапов выйдут на лёд третьими в ритм-танце на ЧР по фигурному катанию

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярке Виктория Синицина/Никита Кацалапов выступят в ритм-танце под третьим стартовым номером.

Серебряные призёры минувшего чемпионата страны Александра Степанова/Иван Букин выйдут на лёд под 13-м номером, Софья Евдокимова/Егор Базин — под 6-м, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — под 7-м, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — под 11-м, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Чемпионат России состоится с 26 по 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.

В 2019 году победителями чемпионата России стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Синицина/Кацалапов (танцевальная пара).