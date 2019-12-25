Даниелян откроет соревнования фигуристов на ЧР в Красноярске, Алиев выступит последним

Соревнования на чемпионате России в мужском одиночном фигурном катании откроет Артур Даниелян, последним выступит Дмитрий Алиев. Сообщается на официальном сайте соревнований.

Пётр Гуменник выйдет на лёд третьим, Александр Самарин – 6-м, Сергей Воронов – 9-м, Даниил Самсонов — 10-м, Андрей Лазукин – 11-м, а Андрей Мозалёв — 14-м.

Фигурное катание. Чемпионат России

Мужчины. Короткая программа. Результаты жеребьёвки

1. Артур Даниелян

2. Илья Яблоков

3. Пётр Гуменник

4. Леонид Свириденко

5. Глеб Лутфуллин

6. Александр Самарин

7. Владислав Катичев

8. Егор Мурашов

9. Сергей Воронов

10. Даниил Самсонов

11. Андрей Лазукин

12. Макар Игнатов

13. Андрей Зубер

14. Андрей Мозалёв

15. Антон Шулепов

16. Владимир Самойлов

17. Дмитрий Алиев.

Чемпионат России состоится с 26 по 29 декабря. Красноярск впервые принимает национальное первенство по фигурному катанию.