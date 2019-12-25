В МОК затруднились ответить, когда санкции против России могут вступить в силу

В Международном олимпийском комитете (МОК) не смогли сказать, когда рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут вступить в силу.
Ранее ВАДА отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями. До 27 декабря соответствующее заявление будет подано в ВАДА и CAS.
«Процедура обрабатывается в ВАДА, и мы направляем вас в ВАДА с вашим вопросом. Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнётся только после исчерпания всех средств правовой защиты. Мы не можем знать, когда это произойдет», — приводит сообщение МОК «Р-Спорт».
- 25 декабря 2019
-
20:16
-
18:46
-
18:28
-
18:26
-
18:04
-
18:02
-
17:38
-
17:38
-
17:17
-
17:13
-
16:41
-
16:14
-
15:46
-
15:18
-
15:01
-
14:07
-
13:56
-
13:40
-
13:25
-
12:58
-
12:48
-
12:37
-
12:03
-
11:53
-
11:49
-
11:40
-
11:33
-
11:24
-
11:12
-
10:53
-
10:29
-
10:13
-
09:47
-
09:18
-
00:58