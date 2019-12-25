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В МОК затруднились ответить, когда санкции против России могут вступить в силу

В МОК затруднились ответить, когда санкции против России могут вступить в силу
Другие / Прочие виды спорта 0

В Международном олимпийском комитете (МОК) не смогли сказать, когда рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут вступить в силу.

Ранее ВАДА отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями. До 27 декабря соответствующее заявление будет подано в ВАДА и CAS.

«Процедура обрабатывается в ВАДА, и мы направляем вас в ВАДА с вашим вопросом. Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнётся только после исчерпания всех средств правовой защиты. Мы не можем знать, когда это произойдет», — приводит сообщение МОК «Р-Спорт».

ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
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