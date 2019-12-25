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Фигуристы превратили жеребьёвку чемпионата России в модный показ. Фото

Фигуристы превратили жеребьёвку чемпионата России в модный показ. Фото
Другие / Фигурное катание 0

В Красноярске 25 декабря прошла жеребьёвка чемпионата России по фигурному катанию 2020 года. Практически все спортсмены пришли на неё в ярких нарядах, превратив церемонию в модный показ.

В элегантных платьях предстали Евгения Медведева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная.

Фото доступны на странице Татьяны Фладе в «Инстаграме».

Фото доступны на странице Татьяны Фладе в «Инстаграме».

Фото доступны на странице Татьяны Фладе в «Инстаграме».

По итогам жеребьёвки рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова выступит под первым номером в короткой программе. Последней свой прокат покажет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Победительница финала Гран-при нынешнего сезона, мировая рекордсменка в короткой программе и по сумме баллов Алёна Косторная получила шестой стартовый номер, действующая чемпионка России Анна Щербакова — третий, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева — четвёртый.

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