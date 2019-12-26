Тренер московского «Динамо» прокомментировал выход в финал Кубка России по волейболу

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал выход подопечных в финал женского волейбольного Кубка России. В полуфинале столичная команда обыграла «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 25:20, 25:20).

«Хорошо начали матч, уверенно играли. Но ещё в конце первой партии «Уралочка» стала прибавлять, и за счёт этого хорошо начала, а затем и взяла второй сет. После этого нам пришлось перестраиваться. Но мы добавили больше эмоций, стали играть чище и вернули себе заряженность, которая была в первой партии. Это был ключевой момент. Но второй матч за три дня для наших команд – это было непросто», — цитирует Сукомела официальный сайт ВФВ.

Сукомел также оценил состояние диагональной Наталии Гончаровой, которая восстанавливается после травмы.



«Наталия – наш капитан, наш лидер. Она была готова выйти. Она хочет играть, она рвётся в бой! Но давать никаких прогнозов не буду. Она уже хорошо разминается, хорошо нападает. Но выйдет ли она в финале на поле – пусть это будет нашим секретом», — сказал Сукомел.

В финале волейболистки московского «Динамо» сыграют с одноклубницами из Казани.