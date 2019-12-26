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Самарин — о прокате на чемпионате России: сейчас я сам не понимаю

Самарин — о прокате на чемпионате России: сейчас я сам не понимаю
Другие / Фигурное катание 0

Победитель Гран-при России 2019 года Александр Самарин прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Он допустил ошибки на приземлении со всех трёх прыжков. Судьи оценили его прокат в 80,68 балла. Промежуточным лидером является Пётр Гуменник (88,06).

«Нечего оценивать, не сделал чисто прыжки, сейчас разберём с нашей командой. Сейчас я сам не понимаю. Шансы есть всегда, всё будет завтра решаться. Всё было хорошо на тренировках, проблем ни с чем не было», — приводит слова Самарина РИА «Новости».

Сегодня, 26 декабря, с короткими программами также выступят танцевальные и спортивные пары. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 29 декабря.

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