Лазукин — о выступлении в короткой программе на ЧР: убиваться не буду

Фигурист Андрей Лазукин оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. За свой прокат он получил оценку 85,56 балла.

«Прокат не был таким хорошим, была допущена грубая ошибка на тройном лутце. Упростили контент, но ошибка на тройном лутце всё равно произошла. Это прискорбно. В произвольной оставим контент таким, как и был. Упростили короткую, потому что была травма колена, почти месяц не катался до чемпионата. Короткую хотелось откатать чисто. Но убиваться по этому поводу не буду», — приводит слова Лазукина РИА «Новости».

Сегодня, 26 декабря, с короткими программами также выступят танцевальные и спортивные пары. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 29 декабря.