Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Фигурист Макар Игнатов победил в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Второе место занял Андрей Мозалёв. Третьим стал Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов — 88,88.

2. Андрей Мозалёв — 88,34.

3. Пётр Гуменник — 88,06.

4. Дмитрий Алиев — 87,35.

5. Андрей Лазукин — 85,56.

6. Антон Шулепов — 81,17.

7. Даниил Самсонов — 80,88.

8. Александр Самарин — 80,68.

9. Сергей Воронов — 79,61.

10. Леонид Свириденко — 78,61.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 27 декабря. Действующим чемпионом России является Максим Ковтун.

Сегодня с короткими программами также выступят танцевальные и спортивные пары. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 29 декабря.