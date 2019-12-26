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Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Фигурист Макар Игнатов победил в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Второе место занял Андрей Мозалёв. Третьим стал Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Короткая программа
1. Макар Игнатов — 88,88.
2. Андрей Мозалёв — 88,34.
3. Пётр Гуменник — 88,06.
4. Дмитрий Алиев — 87,35.
5. Андрей Лазукин — 85,56.
6. Антон Шулепов — 81,17.
7. Даниил Самсонов — 80,88.
8. Александр Самарин — 80,68.
9. Сергей Воронов — 79,61.
10. Леонид Свириденко — 78,61.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 27 декабря. Действующим чемпионом России является Максим Ковтун.

Сегодня с короткими программами также выступят танцевальные и спортивные пары. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 29 декабря.

Фигурное катание. ЧР-2020. Красноярск
Мужчины. Короткая программа
26 декабря 2019, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Макар Игнатов
Санкт-Петербург
88.88
2
Андрей Мозалёв
Санкт-Петербург
88.34
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
88.06
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