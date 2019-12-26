Фигурист Воронов — об акселе в короткой программе: дебильный срыв
Двукратный чемпион России фигурист Сергей Воронов оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Он занял девятое место с результатом 79,61 балла.
«Красноярск — прекрасный край, и это не пустые слова. Сильные и добрые люди здесь живут, как правильно указано на плакате. Несмотря на дебильный срыв акселя, я бы с удовольствием к вам ещё приехал. На тройку оценю прокат. Недоволен собой. В этом сезоне я не срывал аксель в короткой. Как школьник, пойду исправлять ошибки.
Дело не в тройке призёров, а просто я думаю о себе и своих ошибках. Хотя, как я смотрю, катают люди не очень», — приводит слова Воронова РИА «Новости».
Произвольную программу фигуристы представят завтра, 27 декабря.
Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
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