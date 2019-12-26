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Фигурист Игнатов отреагировал на победу в короткой программе на чемпионате России

Фигурист Игнатов отреагировал на победу в короткой программе на чемпионате России
Другие / Фигурное катание 0

Фигурист Макар Игнатов поделился впечатлениями от победы в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. За выступление он получил 88,88 балла.

«Вообще-то, я люблю число семь, но восьмёрка — это в некоторой степени бесконечность, некий символизм присутствует. Мне здесь хочется сделать всё, что я могу, не думаю о том, попаду или не попаду в сборную.

Сейчас я катался где-то на 65 процентов по технике, по эмоциям — чуть-побольше — это эмоциональный старт. Была какая-то усталость, но тут приятно выступать», — приводит слова Игнатова ТАСС.

Второе место в короткой программе занял Андрей Мозалёв, третьим стал Пётр Гуменник. По итогам чемпионата России будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы.

Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
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