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Тарасова — о Самарине: так короткую не катают

Тарасова — о Самарине: так короткую не катают
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Он занял восьмое место с результатом 80,68 балла.

«Даже тяжело говорить, потому что так короткую не катают. Это было на разминке и повторилось здесь, значит, надо разобрать ошибки на подходе к прыжкам. Не может быть, чтобы целый год человек вываливался правым плечом.

Очень жаль, он так много тренируется. Может, это и лишнее. Он серьёзный парень. Несколько мальчишек приехали сюда выигрывать, но про это думать не нужно. Надо думать о музыке, об элементах», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 27 декабря.

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