Фигурист Кацалапов: очень большая оценка, спасибо судьям

Фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, оценил выступление дуэта в ритм-танце на чемпионате России в Красноярске. Судьи оценили их прокат в 88,43 балла.

«Мы очень довольны и рады тому, какие цифры увидели. Очень большая оценка, спасибо судьям, что нас поддержали. Прокат чуточку не такой, как хотели. Были помарки, не понимаю, с чем они связаны. Спасибо большое публике за то, как нас приняли.



Мы ощущаем огромную ответственность. Самый главный турнир страны, весь мир наблюдает за этим чемпионатом», — приводит слова Кацалапова РИА «Новости».

Произвольные программы танцевальные пары представят завтра, 27 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию завершится 29 декабря.