Квест-игра со статьями года – «Чемпионат» подвёл итоги 2019-го

«Чемпионат» традиционно подводит итоги уходящего года в игровом формате. В первой игре мы собрали 12 ярких материалов о резонансных спортивных событиях в 2019-м. Все они зашифрованы в виде артефактов и спрятаны в новогодней комнате. Откройте все статьи и «включайте телевизор» в преддверии Boxing Day.
Поклонники английского футбола могут попытать счастья в English Slot Machine. Игровой автомат раздаёт лучший контент АПЛ первой части сезона-2019/20. Парадокс, но здесь не будет голов Фирмино — Мане — Салаха, а болельщики «Ливерпуля» увидят изысканную комбинацию в исполнении других футболистов своей команды. В особый восторг придут болельщики «Челси» и «Тоттенхэма». Всего 11 видео, где 10 крутых голов разбавит 1 суперсейв.
В самом низу подборки итогов, как всегда, жарко. Если вы не готовы к бескомпромиссному мнению на тему футбольной и хоккейной сборных России и считаете выступление наших клубов в Европе нормальным, то открывать экран после English Slot Machine не стоит.
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