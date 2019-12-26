Олимпийская чемпионка Боброва рассказала, почему решила завершить карьеру

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в паре с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, как пришла к решению завершить карьеру. Она объявила о прекращении выступлений в июле 2019 года.

«Когда приняла окончательное решение? Когда поняла, что хочу детей и мы с мужем решили посвятить себя этому. Для моей второй семьи — Димы и тренеров — это не было неожиданностью, я заранее всех предупредила, что ухожу после олимпийского цикла. К счастью, не по причине каких-либо травм, скандалов и раскола внутри коллектива. Просто обычное человеческое желание, которое стало для меня приоритетным. Слава богу, всё получилось.

В 2018 году я не могла сказать это в лоб, едва откатав Олимпиаду. Понимаете, для любого спортсмена завершить карьеру — очень сложное решение. 25 лет я занималась профессиональным спортом, жила им и шла к целям вместе со своей командой. Поставить точку в этом жизненном этапе и даже просто сказать — тяжело психологически. Мы с Димой долго обсуждали ситуацию, он ведь хотел кататься дальше. Думал, может, я пропущу год и вскоре после родов отдам малыша няне, чтобы вернуться к тренировкам. Но став мамой, я поняла, что хочу сама растить ребенка. Поэтому я окончательно убедилась, что ухожу из спорта. Сейчас смотрю соревнования и ни в коем случае не жалею, что меня там нет. Это я говорю только за себя», — цитирует Боброву сайт «Матч ТВ».

Екатерина Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата в июле 2016 года. В апреле 2019 года она родила сына.