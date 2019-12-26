Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин. Третьими стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 88,43.
2. Александра Степанова/Иван Букин – 87,13.
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 77,38.
4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин – 73,98.
5. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 73,67.
6. Софья Евдокимова/Егор Базин – 71,42.
7. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко – 70,48.
8. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – 70,34.
9. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 69,04.
10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин – 57,53.

Произвольные программы пары продемонстрируют завтра, 27 декабря.

Фигурное катание. ЧР-2020. Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
26 декабря 2019, четверг. 12:50 МСК
Окончено
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019