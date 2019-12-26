Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин. Третьими стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 88,43.
2. Александра Степанова/Иван Букин – 87,13.
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 77,38.
4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин – 73,98.
5. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 73,67.
6. Софья Евдокимова/Егор Базин – 71,42.
7. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко – 70,48.
8. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – 70,34.
9. Ксения Конкина/Павел Дрозд – 69,04.
10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин – 57,53.
Произвольные программы пары продемонстрируют завтра, 27 декабря.
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