Источник: Медведева повредила конёк перед стартом на чемпионате России

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Тренировка прошла на запасной арене «Кристалл». Несмотря на случившееся, Евгения будет принимать участие в чемпионате России. Короткую программу фигуристки представят завтра, 27 декабря.
В состав участниц также вошли: Анастасия Грачёва, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Анна Щербакова.
- 26 декабря 2019
-
16:23
-
16:18
-
16:04
-
14:50
-
14:33
-
14:28
-
13:55
-
13:07
-
12:40
-
12:34
-
12:27
-
12:11
-
11:33
-
10:38
-
09:35
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:06
-
00:52
- 25 декабря 2019
-
23:08
-
22:01
-
20:16
-
18:46
-
18:28
-
18:26
-
18:04
-
18:02
-
17:38
-
17:38
-
17:17
-
17:13
-
16:41
-
16:14
-
15:46