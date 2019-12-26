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Источник: Медведева повредила конёк перед стартом на чемпионате России

Источник: Медведева повредила конёк перед стартом на чемпионате России
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тренировка прошла на запасной арене «Кристалл». Несмотря на случившееся, Евгения будет принимать участие в чемпионате России. Короткую программу фигуристки представят завтра, 27 декабря.

В состав участниц также вошли: Анастасия Грачёва, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Анна Щербакова.

Загитова и Медведева выступят в Москве в марте 2020 года
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