Источник: Медведева повредила конёк перед стартом на чемпионате России

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Тренировка прошла на запасной арене «Кристалл». Несмотря на случившееся, Евгения будет принимать участие в чемпионате России. Короткую программу фигуристки представят завтра, 27 декабря.

В состав участниц также вошли: Анастасия Грачёва, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Анна Щербакова.