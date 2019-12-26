Фигурист Мозалёв: тулуп получился с корявым выездом

Фигурист Андрей Мозалёв оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Он занял второе место с результатом 88,34 балла.

«Обидно за каскад лутц — тулуп. Тулуп получился с корявым выездом. В целом прокат средний, не очень доволен, знаю, что могу кататься лучше и чище», — приводит слова Мозалёва официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Лидерство после короткой программы захватил Макар Игнатов. Третьим стал Пётр Гуменник. Произвольную программу фигуристы представят завтра, 27 декабря. Действующим чемпионом России является Максим Ковтун.

Сегодня с короткими программами также выступят спортивные пары. Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 29 декабря.