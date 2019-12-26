Гуменник оценил выступление в короткой программе на чемпионате России

Участник финала юниорского Гран-при Пётр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Он занял третье место с результатом 88,06 балла.



«После финала Гран-при хотел усложнить короткую программу, но посоветовались с тренерами, решили пока не рисковать, откататься стабильно и чисто. На разминке здесь получалось не очень хорошо. Но в целом справился.

Я доволен прокатом. На волчке была ошибка, потому что только начали учить это вращение. До этого я делал вращение в либелу, а теперь волчок, который пока не накатал. В программе прыгал каскад из двух тройных во второй половине, потому что лутц — ритбергер стоят дороже. Теперь буду настраиваться на произвольную», — цитирует Гуменника официальный сайт ФФККР.

После короткой программы лидирует Макар Игнатов.