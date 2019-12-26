Степанова: мы с Букиным оставили позади негативные эмоции после финала Гран-при

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин оценили выступление в ритм-танце на чемпионате России в Красноярске. Они заняли второе место с результатом 87,13 балла.

«Довольны баллами, тем, как принимает публика в Красноярске. После финала Гран-при много работали над техникой, финнстепом, дорожкой», — цитирует Букина официальный сайт ФФККР.



«То, над чем мы работали после финала Гран-при, всё получилось. В Турине были вопросы к короткой программе, финнстепу, и мы уделяли на тренировках этому большое внимание. Прокат здесь не лучший, но неплохой. Во время подготовки к этому старту оставили позади негативные эмоции после финала, переключились на чемпионат страны. В Красноярске холодно, зима, снег, мы соскучились уже по снегу. На льду жарко — такие соревнования», — сказала Степанова.

В финале Гран-при в Турине Степанова и Букин заняли четвёртое место. Произвольные программы на чемпионате России пары продемонстрируют завтра, 27 декабря.