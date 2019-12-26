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Ванагас: Загитова потрясающе катается в паре

Ванагас: Загитова потрясающе катается в паре
Другие / Фигурное катание 0

Призёр чемпионата мира, двукратный призёр чемпионатов Европы, бывший литовский фигурист Повилас Ванагас поделился впечатлениями от выступления олимпийский чемпионки, российской фигуристки Алины Загитовой в ледовом шоу «Спящая красавица».

«Алина Загитова впервые выступает в шоу. Она, оказывается, не только потрясающе прыгает и вращается, но и потрясающе катается в паре», — сказал Ванагас в эфире Первого канала.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске. Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.

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